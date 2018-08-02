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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'nin na sert tepki

, "Son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri ve coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

ABDnin skandal kararına Beştepeden sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'nin skandal nı çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Oktay, "Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir. Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 10:37
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