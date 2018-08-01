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İşte 'nin yaptırım kararına sevinen hainler

, tarafından yürütülen hain bir yaptırım tehdidine muhatapken, içerideki hainler de ihanetlerini bir kez daha sergilemeyi ihmal etmedi. Öyle ki Türkiye'nin diz çökmesi için fırsat kollayan hainler, ABD'nin skandal yaptırım kararını adeta sevinçle karşıladı

ABDnin yaptırım kararına sevinen hainler!

Her fırsatta 'nin kuyusunu kazma peşine düşüp, gerek yurt içi gerek kamuoyunda Türkiye karşıtı algı yaratma peşine düşenler yine şaşırtmadı.

Türkiye'nin diz çökmesini ümit eden ve ihanet şebekeleriyle iş tutan hainler, 'nin skandal yaptırım tehditlerini de sevinçle karşıladı.








AMERİKA'NIN KÖPEĞİ GİBİLER!
Kimliğinde Türk adı olan ancak zihnen ve ruhen ABD'ye bağlı davrananlardan biri de . Twitter hesabından yaptığı skandal açıklamalarla, Amerika'nın Türkiye'ye karşı savurduğu yaptırım tehditlerini alkışladı.

Amerikan uşağı ve bir vatan haini gibi davranan Tuna Bekleviç ayrıca yaptırımın dünya geneline yayılması talebinde bulunarak içinde bulunduğu ihaneti bir kez daha gözler önüne serdi.



BİR BAŞKA HAİN MECLİS'TEN!
Türkiye'ye ihanet sadece ABD'den veya yurt dışına kaçmış hainlerden değil, yurt içindeki hainlerden de geliyor. Öyle ki 'nin katkı oylarıyla Meclis'e soktuğu 'nin, daha önce "devletiniz katildir" açıklamasıyla gündeme gelen skandal ismi da ihanetin bir diğer ortağı oldu. Şık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yapılan yaptırım tehdidine ilişkin sevincini, "Gol..." yorumuyla paylaştı!

Sözde solcu Ahmet Şık, söz konusu saldırıda Türkiye'nin tarafında olmayı değil, ABD'nin şakşakçılığını yapmayı tercih etti.




HAİNLERE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Skandal açıklamalara vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. İhanet dolu paylaşımlara gerekli cevabı veren vatandaşlar, özellikle Ahmet Şık'ın Meclis'teki varlığını sert bir dille eleştirdi.








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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 23:55
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