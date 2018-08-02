CHP'de 24 Haziran seçimlerindeki hezimetin ardından yaşanan tartışmalar gün geçtikçe kızışıyor. Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için çalışmalarını yürüten Muharrem İnce, CHP içinde yaşanan tartışmalara ilişkin Sözcü gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partinin olağanüstü kongreye gitmesi için imza veren delegelerin üzerinde yoğun baskı olduğunu söyleyen İnce, "Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar" dedi.

İşte Muharrem İnce'nin o açıklamaları:

"İHALE VERİRİZ TEKLİFLERİ HAVADA UÇUŞUYOR"

Olağanüstü kurultay için en yüksek imzayı 548 ile MHP'de Meral Akşener toplamıştı. Bizim topladığımız imza sayısı 600'ün üzerinde. Üstelik baskı, tehdit ve başka şeyler de var.

Belediyelerin, kurultay üyeleriyle doğrudan ilgisi var. 'İşe alırız, partiye bina alırız, ihale veririz' teklifleri havada uçuşuyor.