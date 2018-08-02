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'den bomba iddialar! "Partide olanları anlatırsam insan içine çıkamazlar"

24 Haziran seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası karışan 'de skandallar birbiri ardına ortaya çıkıyor. Muhalif kanadın desteklediği 'nin iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Delegelere baskı ve tehdit yapıldığını iddia eden İnce, bunların yanı sıra "ihale veririz" gibi söylemlerin de havada uçuştuğunu söyledi.

Muharrem İnceden bomba iddialar!

'de 24 Haziran seçimlerindeki hezimetin ardından yaşanan tartışmalar gün geçtikçe kızışıyor. Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için çalışmalarını yürüten , CHP içinde yaşanan tartışmalara ilişkin Sözcü gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partinin olağanüstü kongreye gitmesi için imza veren delegelerin üzerinde yoğun baskı olduğunu söyleyen İnce, "Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar" dedi.

İşte Muharrem İnce'nin o açıklamaları:

"İHALE VERİRİZ TEKLİFLERİ HAVADA UÇUŞUYOR"
Olağanüstü kurultay için en yüksek imzayı 548 ile MHP'de Meral Akşener toplamıştı. Bizim topladığımız imza sayısı 600'ün üzerinde. Üstelik baskı, tehdit ve başka şeyler de var.

Belediyelerin, kurultay üyeleriyle doğrudan ilgisi var. 'İşe alırız, partiye bina alırız, ihale veririz' teklifleri havada uçuşuyor.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 10:48
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