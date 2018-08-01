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SON DAKİKA: ABD'den skandal yaptırım açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray'dan yapılan Türkiye'ye ilişkin yaptırımlar ile ilgili açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" denildi.

ABDden skandal yaptırım açıklaması

Türkiye ile ABD arasında Rahip Brunson gerilim yaptırım tehditleriyle devam etmişti.

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, Rahip Brunson konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulamaya karar vermiştir. Hazine Bakanlığı Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanacak. Türkiye'ye yönelik yaptırımların hedefi İçişleri ve Adalet bakanları. Yaptırım gerekçesi iki bakanın Rahip Bruson'un tutukluluğunda rol oynaması" denildi.


  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 20:56
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