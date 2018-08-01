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'lıların şehit ettiği anne ve 11 aylık bebek için tören düzenlendi

Yüksekova'da tarafından yola döşenen bombalı tuzakla şehit edilen ve 11 aylık bebeği için tören düzenlendi.

PKKlıların şehit ettiği anne ve 11 aylık bebek için tören düzenlendi

'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen 'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, 'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştı.

11 AYLIK BEBEK DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugün şehit anne ve bebeği için tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeler Sivas'a uğurlandı.


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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 10:22
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