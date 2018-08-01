Cumhuriyet gazetesi bebek katillerine terörist diyemedi

Terör örgütü PKK alçak saldırıları arasına bir yenisini daha ekleyerek yine kadın bebek demeden katletti

BEBEK KATİLLERİ

Hakkari Yüksekova'da yola EYP düzeneği döşeyen teröristler, asker eşi ve 11 aylık bebeğinin araçla geçişi sırasında düzeneği patlatarak anne ve bebeğini şehit etti.​



PKK'YA TEK LAF YOK

Söz konusu haberi okuyucularına duyuran Cumhuriyet Gazetesi, PKK'lı hainlere, terörist diyemedi.

Ajansların geçtiği haberde düzeltmeler yapan Cumhuriyet, "terörist" ifadesini kullanmadı.