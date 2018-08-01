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  1. Şırnak'ta PKK'lılara darbe

bebek katillerine terörist diyemedi

'de 11 aylık bebekle birlikte annesini yola düzenledikleri el yapımı patlayıcı (EYP) ile şehit eden terör örgütü mensuplarına "terörist" diyemedi.

Cumhuriyet gazetesi bebek katillerine terörist diyemedi

Terör örgütü alçak saldırıları arasına bir yenisini daha ekleyerek yine kadın bebek demeden katletti

BEBEK KATİLLERİ
Yüksekova'da yola EYP düzeneği döşeyen teröristler, asker eşi ve 11 aylık bebeğinin araçla geçişi sırasında düzeneği patlatarak anne ve bebeğini şehit etti.​

PKK'YA TEK LAF YOK
Söz konusu haberi okuyucularına duyuran , PKK'lı hainlere, terörist diyemedi.
Ajansların geçtiği haberde düzeltmeler yapan Cumhuriyet, "terörist" ifadesini kullanmadı.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 08:27
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