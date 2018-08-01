Papaz Brunson için Elektronik İzleme Biriminde özel ekip oluşturuldu

TAKILAN ELEKTRONİK KELEPÇEYLE SIKI DENETİM ALTINDA...

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesinin ardından takılan elektronik kelepçeyle evinde sıkı denetim altında tutuluyor. Ankara'daki Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Biriminde FETÖ şüphelisi olarak kayıtlı olan Brunson'un takip edildiği sistemi İHA ekibi görüntüledi.