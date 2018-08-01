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Papaz Brunson için Elektronik İzleme Biriminde özel ekip oluşturuldu

Türkiye ile ABD arasında büyük gerilime sebep olan ve ABD tarafının yaptırım tehditleri savuracak kadar önem verdiği rahip Brunson, takılan elektronik kelepçe yöntemiyle Elektronik İzleme Birimi tarafından oluşturulan özel ekiple 7 gün 24 saat sıkı şekilde takip ediliyor.

Papaz Brunsona sıkı takip

TAKILAN ELEKTRONİK KELEPÇEYLE SIKI DENETİM ALTINDA...

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesinin ardından takılan elektronik kelepçeyle evinde sıkı denetim altında tutuluyor. Ankara'daki Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Biriminde FETÖ şüphelisi olarak kayıtlı olan Brunson'un takip edildiği sistemi İHA ekibi görüntüledi.

  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 10:18
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