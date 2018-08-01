Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'ın açıklanan günlük programında Bahçeli ile görüşme yer almazken, sabah saatlerinde bir güncelleme yapılarak Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabul edeceği bildirildi.
KONU TERÖRLE MÜCADELE
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının hemen öncesinde gerçekleşen baş başa görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği öğrenildi. Önceki gün gerçekleştirilen MGK toplantısından sonra gerçekleşen Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, terörle mücadele, ABD ile yaşanan gerilim konularının gündeme geldiği belirtildi. Erdoğan ve Bahçeli, son olarak 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından 27 Haziran tarihinde bir araya gelmişti.
BEDELLİ İMZADA
Erdoğan başkanlığındaki ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, bedelli askerlik yasasının onay süreci ile ilgili bilgi verdi. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki birkaç gün içinde imzalaması öngörülüyor" dedi.
KONU TERÖRLE MÜCADELE
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının hemen öncesinde gerçekleşen baş başa görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği öğrenildi. Önceki gün gerçekleştirilen MGK toplantısından sonra gerçekleşen Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, terörle mücadele, ABD ile yaşanan gerilim konularının gündeme geldiği belirtildi. Erdoğan ve Bahçeli, son olarak 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından 27 Haziran tarihinde bir araya gelmişti.
BEDELLİ İMZADA
Erdoğan başkanlığındaki ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, bedelli askerlik yasasının onay süreci ile ilgili bilgi verdi. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki birkaç gün içinde imzalaması öngörülüyor" dedi.
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