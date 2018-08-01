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'ı ziyaret etti

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği () Meclis Başkanı 'ı makamında ziyaret etti.

TÜSİADdan Yıldırıma ziyaret

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği () Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ile aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da bulunduğu dernek yönetim kurulu dün TBMM Başkanı 'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Bilecik, basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından, gazetecilere açıklama yaptı. ABD ile ilişkilerin iş dünyasında nasıl karşılık bulduğuna yönelik soru üzerine Bilecik, "Gerek Pence'in gerekse Trump'ın özellikle sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bu beyanları doğru bulmamız mümkün değil. Bunlar çözümün değil, problemin bir parçası" dedi. Merkez Bankası bağımsızlığının önemine dikkat çiken Bilecik "Merkez Bankası'nın kendi açısından alacağı kararlar noktasında; para politikasını sıklaştırması gerekiyorsa, faiz artırması gerekiyorsa bunun gerçekleşmesi, düşürülmesi gerekiyorsa da doğru zamanda düşürülmesi gerekiyor" diye konuştu.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 06:33
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