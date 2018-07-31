Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 5 saat 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 5 saat 45 dakika sürdü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı , Cumhurbaşkanı
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