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ların anne ve bebeği için ettiği yeri göğü inletti

Yüksekova'da anne ve 11 aylık bebeğinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası ların ettiği video, da paylaşım rekoru kırıyor.

Komandoların intikam yemini yeri göğü inletti

Yüksekova'da anne ve 11 aylık bebeğini hedef alan kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Birçok kişi teröre lanet okurken, ların anne ve bebeği için ettiği kısa sürede da binlerce paylaşım aldı. Tüyleri diken diken eden videonun nerede çekildiği bilinmiyor.

EŞİNİ ZİYARETE GİTMİŞTİ

Astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen 'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, 'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği ağır yaralandı. Minik Mustafa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACILI BABA TABUTA OMUZ VERDİ

Şehitler için bu sabah Hakkari'de askeri tören düzenlendi. Silah arkadaşları astsubay Serkan Karakaya'nın acı gününde gözyaşlarını tutamadı. Törende acılı baba, eşinin ve bebeğinin tabutuna omuz verdi.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 12:02
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