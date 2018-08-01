Hakkari Yüksekova'da anne ve 11 aylık bebeğini hedef alan kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Birçok kişi teröre lanet okurken, komandoların anne ve bebeği için ettiği intikam yemini kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı. Tüyleri diken diken eden videonun nerede çekildiği bilinmiyor.

EŞİNİ ZİYARETE GİTMİŞTİ

Astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı. Minik Mustafa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACILI BABA TABUTA OMUZ VERDİ

Şehitler için bu sabah Hakkari'de askeri tören düzenlendi. Silah arkadaşları astsubay Serkan Karakaya'nın acı gününde gözyaşlarını tutamadı. Törende acılı baba, eşinin ve bebeğinin tabutuna omuz verdi.