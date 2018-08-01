Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimi hakkında açıklamalar yaptı.
Ankara'da gazetecilere konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
"Bize tehdit ifadesi ile yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Tehdit diline prim vermeyiz. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu yoktur. Ama ABD'nin kalkıp da evanjelist, siyonist anlayşıın bu tür bir dil kullanmasını asla kabul etmeyiz. Özgürlüklerden bağımsızlıktan ve yargı bağımsızlığından taviz vermeden yola devam edeceğiz."
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