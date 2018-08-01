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Başkan Erdoğan'dan 'ye sert yanıt: diline prim vermeyiz

Erdoğan, ile yaşanan rahip gerilimiyle ilgili olarak, " ifadesi bir şey kazandırmaz. Tehditkar bir dil kullanılmasını kabul etmeyiz. Tehdit diline prim vermeyiz" dedi.

Başkandan Brunson çıkışı

, ile yaşanan rahip gerilimi hakkında açıklamalar yaptı.

Ankara'da gazetecilere konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bize ifadesi ile yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Tehdit diline prim vermeyiz. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu yoktur. Ama ABD'nin kalkıp da evanjelist, siyonist anlayşıın bu tür bir dil kullanmasını asla kabul etmeyiz. Özgürlüklerden bağımsızlıktan ve yargı bağımsızlığından taviz vermeden yola devam edeceğiz."

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 11:18
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