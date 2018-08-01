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'li Sezgin Tanrıkulu, demeden ü lanetledi

le mücadele operasyonlarının karşısında duran 'li Tanrıkulu'nun, demeden terörü lanetlemesi samimiyetsiz geldi.

Terörü lanetlerken PKK diyemedi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin örgütlerine karşı başlattığı mücadelenin bel kemiğini oluşturan 'ların aktif olarak kullanılmaya başlamasına ilk karşı çıkan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olmuştu.

PKK, 11 AYLIK BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ

Örgütü sevindiren açıklamalara imza atan Tanrıkulu, 'nin ilçesinde lerin asker eşini 11 aylık bebeğiyle katletmesinden sonra Twitter'dan terörü lanetlemek istedi.

PKK DEMEDEN TERÖRÜ LANETLEMEK...

Terör örgütü 'nın adını anmadan terörü lanetleyen CHP'li vekile takipçileri de tepki gösterdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları;



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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 09:14
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