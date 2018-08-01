Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı başlattığı mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların aktif olarak kullanılmaya başlamasına ilk karşı çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olmuştu.
PKK, 11 AYLIK BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ
Örgütü sevindiren açıklamalara imza atan Tanrıkulu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin asker eşini 11 aylık bebeğiyle katletmesinden sonra Twitter'dan terörü lanetlemek istedi.
PKK DEMEDEN TERÖRÜ LANETLEMEK...
Terör örgütü PKK'nın adını anmadan terörü lanetleyen CHP'li vekile takipçileri de tepki gösterdi.
İşte gelen tepkilerden bazıları;
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