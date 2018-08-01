Yol Durumu
  1. Şehit binbaşının kanı yerde kalmadı!

lılar dikkat! Bugün hava hareketliliği var

Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nın ’dan ’ya 45 helikopter ve uçak ile taşınacak olmasından dolayı saat 07.00’dan itibaren yaşanacak hava hareketliliğiyle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi.

Ankaralılar dikkat! 07.00 itibariyle başlayacak

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın 'dan 'ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali bugün sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilecek. Ankara'dan 15 adet T-128 eğitim uçağı, 15 adet AB-216 ve 15 adet de UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 nın Isparta'ya havadan intikali yapılacak.

SAATTE 6 HAVA ARACI KALKACAK

Yenimahalle ilçesinde bulunan Kara Havacılık Komutanlığı'ndan uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak. Yetkililer, söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ve planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 09:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar