Dönüş sinyali

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir haftalık bir aranın ardından Ankara'ya gelerek partisinin genel merkezinin yolunu tuttu. Akşener'in Ankara'ya geri dönmesi, kendisinin ilk günden beri "istemem yan cebime koy" taktiğiyle hareket ettiğini ve tekrar aday olacağını savunanları doğrular nitelikte bir adım olarak değerlendirildi. SORUMLU BENİM
Dün öğlen saatlerinde Başkanlık Divanı toplantısını toplamak üzere İyi Parti Genel Merkezi'ne gelen Akşener küçük bir topluluk tarafından karşılandı. 24 Haziran'deki oy oranının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirten Akşener "Bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Kurultayda nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık; bunları tartışıp ve bir sonuca ulaşacağız" diye konuştu. Akşener Kurultay'da aday olup olmayacağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermeden açıklamasını bitirdi.
TEK ADAY
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Başkanlık Divanı sonrası yaptığı açıklamada Meral Akşener'i tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız" dedi. Ardından, Başkanlık Divanı'nda Akşener'in tek adaylığı teyit edildi.
Akşener taraftarları günlerdir İyi Parti liderinin evinin önünde toplanarak 'geri dön' çağrısı yaptı.
SELÇUK ADIGÜZEL
Dün öğlen saatlerinde Başkanlık Divanı toplantısını toplamak üzere İyi Parti Genel Merkezi'ne gelen Akşener küçük bir topluluk tarafından karşılandı. 24 Haziran'deki oy oranının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirten Akşener "Bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Kurultayda nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık; bunları tartışıp ve bir sonuca ulaşacağız" diye konuştu. Akşener Kurultay'da aday olup olmayacağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermeden açıklamasını bitirdi.
TEK ADAY
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Başkanlık Divanı sonrası yaptığı açıklamada Meral Akşener'i tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız" dedi. Ardından, Başkanlık Divanı'nda Akşener'in tek adaylığı teyit edildi.
Akşener taraftarları günlerdir İyi Parti liderinin evinin önünde toplanarak 'geri dön' çağrısı yaptı.
SELÇUK ADIGÜZEL
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