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İnce: Alkollü olduğum yalanını uydurdu

'nin seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği , özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. İnce, seçim gecesi alkollü olduğu için ekrana çıkamadığı yalanını 'ın uydurduğunu söyledi. CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisindeki muhaliflere çağrıda bulunarak, "500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da NOTER'lere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara" dedi.

Tuncay Özkan uydurdu

Halk TV'ye çıkan 'nin 'daki cumhurbaşkanı adayı ve genel başkanlık için Kemal 'nun rakibi , parti içindeki tartışmayı alevlendirecek açıklamalar yaptı.

TUNCAY ÖZKAN'A YÜKLENDİ

Daha önce 24 Haziran akşamı alkollü olduğu için ekrana çıkamadığı haberleriyle ilgili, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden 'ı suçlayan İnce şunları söyledi: "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum."

1250 DELEGE İMZA VERMEZSE BEN ÇEKİLİRİM


"Yerel seçimler var kurultay yapılmaz" diyorlar, İyi Parti, AK Parti yapıyor, biz neden yapmıyoruz. 500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da NOTER'lere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 21:38
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