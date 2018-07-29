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canlı yayında kendi kendini yalanladı

'nin genel başkan adayı önce "yarın 1250 delege imza vermezse çekilirim" dedi, ardından böyle bir şey demediğini ifade etti.

Yanardöner Muharrem

Halk TV yayınına katılan 'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı ve 'nun rakibi , delegelerin imza sayısı sonucu alacağı kararla ilgili, kendiyle çelişti.


AYNI PROGRAMDA ÇELİŞEN İFADELER


Programda önce "Yarın 1250 delege imza vermezse ben çekilirim kenara." diyen Muharrem İnce, "1250 delege imza vermezse kenara çekilirim. Böyle bir söz mü çıktı ağzımdan, öyle demedim." sözleriyle yalanladı.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 00:16
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