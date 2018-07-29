Halk TV yayınına katılan CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi Muharrem İnce, delegelerin imza sayısı sonucu alacağı kararla ilgili, kendiyle çelişti.
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Programda önce "Yarın 1250 delege imza vermezse ben çekilirim kenara." diyen Muharrem İnce, "1250 delege imza vermezse kenara çekilirim. Böyle bir söz mü çıktı ağzımdan, öyle demedim." sözleriyle yalanladı.
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