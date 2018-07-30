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'nin sözlerine 'dan sert cevap: Şerefsiz

Genel Başkan Yardımcısı , 'nin sözlerine, "Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir." diyerek sert yanıt verdi.

CHPdeki kavga iyice çirkinleşti

'nin Cumhurbaşkanı adayı , dün akşam Halk TV'de katıldığı programda, '24 Haziran gecesi insanı içine çıkamayacak durumda olduğuna' ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia ederek, "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum" dedi.

"ŞEREFSİZ!"

Hürriyet'e konuşan Özkan, "Sadece 'sıradan ve kaba' değil, Muharrem İnce'nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur" dedi. Özkan, İnce hakkında attığı tweetten ötürü pişman olmadığını da sözlerine ekledi.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 10:27
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