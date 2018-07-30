Irkçı karara Vodafone Türkiye'den açıklama geldi

Başkan Tayyip Erdoğan ile bir fotoğraf paylaşan ve uzun bir süre Alman kamuoyunda saldırılara maruz kalan Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı almıştı. Türkiye ve tüm dünyadan Özil'e destek yağarken Vodafone Almanya, ırkçı saldırıya destek vererek reklam ambargosu uygulama kararı aldı. Irkçı karar sonrası sosyal medyadan boykot çağrısı yapıldı. Art arda gelen tepkiler sonrası Vodafone'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Vodafone bünyesinde faaliyet gösteren her şirketin, ticari tanıtım faaliyetlerini kendi pazarına yönelik yürüttüğü kaydedildi." denildi. Vodafone bu açıklamasıyla Almanya'daki skandala sessiz kalmış oldu.

İşte Vodafone Türkiye'den gelen açıklama:

Vodafone Türkiye ile Vodafone Almanya'nın ayrı yapılan olarak kendi pazarlarında faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Vodafone Türkiye olarak, Türkiye'nin en büyük doğrudan yatırımcılarından biriyiz. Türkiye'ye yatırım yapmaya ve sosyal alanda katkılarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin tüm değerlerine saygılı olarak ve yüksek hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdürdüğümüzün altını çizeriz." ifadelerine yer verildi.

VODAFONE'DAN IRKÇI KAMPANYAYA DESTEK VERMİŞTİ

​​Başta Mesut Özil'in kulübü Arsenal olmak üzere tüm spor kamuoyu Özil'e sahip çıkarken, Vodafone Almanya'da Mesut Özil ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu. Gerekçe olarak Özil'in milli takımı bırakmasını gösteren Vodafone böylelikle Türk ve Müslümanlar aleyhine düzenlenen ırkçı kampanyaya destek olmuş oldu.

SOSYAL MEDYADAN VODAFONE'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ​

İngiliz GSM şirketinin aldığı bu akılalmaz karar sonrası şirkete tepkiler çığ gibi büyürken Türkiye'de Vodafone aleyhine boykot çağrıları yapıldı. Türkiye'de de faaliyet gösteren Vodafone'u kullanan vatandaşlar hatlarını iptal ettirerek başka operatörlere taşıyacaklarını duyururken sosyal medyada siyasiler başta olmak üzere tüm vatandaşlar boykot çağrılarına destek verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da Mesut Özil'e sahip çıkarak Vodafone'a sert tepki gösterdi.