Geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile birlikte verdiği fotoğraf sonrası yaşadığı ��rkçı saldırılar nedeniyle bir açıklama yayınlayarak Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e Türkiye başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinde destek artarak sürerken, telekomünikasyon firması Vodafone büyük bir skandala imza attı.

VODAFONE'DAN IRKÇI KAMPANYAYA DESTEK

​Başta Mesut Özil'in kulübü Arsenal olmak üzere tüm spor kamuoyu Özil'e sahip çıkarken, Vodafone Almanya'da Mesut Özil ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu. Gerekçe olarak Özil'in milli takımı bırakmasını gösteren Vodafone böylelikle Türk ve Müslümanlar aleyhine düzenlenen ırkçı kampanyaya destek olmuş oldu.

VODAFONE'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

​İngiliz GSM şirketinin aldığı bu akılalmaz karar sonrası şirkete tepkiler çığ gibi büyürken Türkiye'de Vodafone aleyhine boykot çağrıları yapıldı. Türkiye'de de faaliyet gösteren Vodafone'u kullanan vatandaşlar hatlarını iptal ettirerek başka operatörlere taşıyacaklarını duyururken sosyal medyada siyasiler başta olmak üzere tüm vatandaşlar boykot çağrılarına destek verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da Mesut Özil'e sahip çıkarak Vodafone'a sert tepki gösterdi.

İŞTE SOSYAL MEDYADAN VODAFONE'A YÜKSELEN TEPKİLERDEN BAZILARI