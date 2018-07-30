Ücretli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri belli oldu mu? İşte 2018 MEB sözlü sınav merkezleri...

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvim yayımlandı.

MEB daha önce 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanacağını açıklamıştı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan öğretmen adayları ve sözlü sınavın yapılacağı sınav merkezleri 31 Temmuz 2018 Salı günü açıklanacak.

Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos'ta alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta belli olacak.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

ATAMA TERCİHLERİ VE SONUÇLARI

4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.





ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Bakanlığa bağlı okulların birçoğunda branş öğretmen açığı bulunmaktadır. Bunun için Maliye Bakanlığının onayladığı sayıda öğretmen ataması yapılabilmektedir. Yani, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığının ayırmış olduğu sayı oranında öğretmen ataması yapabilmektedir.

Ücretli öğretmenlik de, kadrolu olarak atanmadan İlçe Milli Müdürlüğünün o yılı kapsayan eğitim ve öğretim yılı için öğretmen ihtiyacını kapsayan atama türüdür. Ücretli öğretmenler kadrolu öğretmen statüsünde değildir. Ücretleri ise kadrolu öğretmenlerden düşüktür. Bir sonraki eğitim ve öğretim yılında yeniden sözleşme imzalanması gereklidir.