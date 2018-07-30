Bu ne biçim hikaye böyle

Yıllardır hem iktidarı hem de iktidara oy veren seçmeni aşağılayan ve kutuplaşmayı körükleyen köhnemiş zihniyet, bu kez yılların eskitemediği şarkıların sahibi Mazhar Alanson'u hedef seçti.
AHLAKSIZCA...
Usta şarkıcı Alanson'un verdiği bir röportajda, "Bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu. Karşı tarafın kızmasının, dövünmenin alemi yok. Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini aldım. Ama Peygamberim'e de aşığım, ne var bunda!" ifadelerini kullandı.
Bu kadar birleştirici bir mesaja çok destek gelirken bu topluma düşman olmuş bazı zihniyetler ise öfke saçtı. "Laikliği henüz kavrayamamış. Yalakalığı sindirmiş demek ki", "Mazhar Alanson 'Kimse korkmasın' dediği sırada diktatörlükten kaçan insanlar ölüyordu" gibi aşağılık mesajlara ise Alanson'u tebrik edenler şu mesajları verdi:
Ele güne karşı yapayalnız değilsin usta.
Tüm şarkı sözlerinden güzel bu sözlerin...
Son dönemde okuduğum en sağduyulu cümleler...
Sen nasıl bir kralsın! Adam tüm ezberleri bozdu.
Şizofrenler Mazhar'a saldırıyor şimdi de... Yazıklar olsun.
Mekke'ye laf etsen seni baş tacı ederlerdi...
Adamın "Peygamberi seviyorum" sözü yine birilerini rahatsız etti.
AHLAKSIZCA...
Usta şarkıcı Alanson'un verdiği bir röportajda, "Bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu. Karşı tarafın kızmasının, dövünmenin alemi yok. Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini aldım. Ama Peygamberim'e de aşığım, ne var bunda!" ifadelerini kullandı.
Bu kadar birleştirici bir mesaja çok destek gelirken bu topluma düşman olmuş bazı zihniyetler ise öfke saçtı. "Laikliği henüz kavrayamamış. Yalakalığı sindirmiş demek ki", "Mazhar Alanson 'Kimse korkmasın' dediği sırada diktatörlükten kaçan insanlar ölüyordu" gibi aşağılık mesajlara ise Alanson'u tebrik edenler şu mesajları verdi:
Ele güne karşı yapayalnız değilsin usta.
Tüm şarkı sözlerinden güzel bu sözlerin...
Son dönemde okuduğum en sağduyulu cümleler...
Sen nasıl bir kralsın! Adam tüm ezberleri bozdu.
Şizofrenler Mazhar'a saldırıyor şimdi de... Yazıklar olsun.
Mekke'ye laf etsen seni baş tacı ederlerdi...
Adamın "Peygamberi seviyorum" sözü yine birilerini rahatsız etti.
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