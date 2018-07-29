Ünlü usta Mazhar Alanson bu sözleri nedeniyle Twiitter'da topa tutuyorlar!

Yılların eskitemediği şarkıların sahibi ve sağ-sol ayırt etmeksizin, bu zamana kadar herkesin önünde düğmesini iliklediği Mazhar Alanson, Sabah gazetesine verdiği röportajnedeniyle taşlanıyor.

Sabah gazetesinin Pazar ekinden Göksan Göktaş'a söyleşi veren usta sanatçı, açıklamaları nedeniyle bir grup "sözde" sanatçı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tefe konuldu.