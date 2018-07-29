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Ünlü usta Mazhar Alanson bu sözleri nedeniyle Twiitter'da topa tutuyorlar!

Yılların sanatçısı, MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, verdiği röportaj sebebiyle sosyal medyada ağır sözlerle karşı karşıya kaldı.İşte Alanson'un o sözleri...

Ünlü usta Mazhar Alanson Twiitterda topa tutuluyor!

Yılların eskitemediği şarkıların sahibi ve sağ-sol ayırt etmeksizin, bu zamana kadar herkesin önünde düğmesini iliklediği Mazhar Alanson, Sabah gazetesine verdiği röportajnedeniyle taşlanıyor.

Sabah gazetesinin Pazar ekinden Göksan Göktaş'a söyleşi veren usta sanatçı, açıklamaları nedeniyle bir grup "sözde" sanatçı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tefe konuldu.

  • 29 Temmuz 2018, Pazar 17:34
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