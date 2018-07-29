Son günlerde sağlık çalışanlarına şiddet haberleri üzerine beyaz kodun ne demek olduğu merak konusu oldu. Basında yer alan haberlerin ardından beyaz kod hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internette beyaz kodu araştırmaya başladı. Peki, 'beyaz kod' nedir? İşte 'Beyaz kod nedir?' sorusunun yanıtı....



Giresun'da Yusuf Topal adlı vatandaşın ölümü ile sonuçlanan olay sonra beyaz kodun ne olduğu merak edilmeye başlandı. Peki beyaz kod neden kullanılır? Doktorlar beyaz kodu hangi hallerde kullanabilir?





BEYAZ KOD NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü şiddeti "kişinin kendisine, karşısındaki bireye, gruba, topluma karşı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar ve kayıpla sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel fiziksel güç uygulaması veya tehdidinde bulunması" olarak tanımlamıştır. Beyaz Kod sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır. Sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Sağlık çalışanları şiddet olaylarının bildirmek için 24 saat hizmet veren "113" numaralı telefonu veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formunu kullanabilir. Eğer şiddete maruz kalan kişiler beyaz kod bildirimini kendileri yapmadılarsa olayla ilgili tutanaklarına istinaden kurum yetkilisi tarafından www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formu doldurulur. Eş zamanlı olarak olayın ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi sağlanır. İlgili birimlerden gelen değerlendirmeler sonucu şiddete maruz kalan çalışanlarını avukatlık hizmetleri birimiyle iletişime geçmesi sağlanır.

Konuyla ilgili kişilere gelen mahkeme celbinin birimimiz tarafından avukatlık hizmetleri birimine bildirimi yapılır. Sonuçlanan mahkeme kararları kişilere tebliği de birimimiz tarafından yapılır.



