Yol Durumu
  1. Kazak bükü

İstemem yan cebime koy

İstemem yan cebime koy
MHP, İyi Parti'de 'in kongreye gitme kararı ve "Aday olmayacağım" açıklamasının "İstemem yan cebime koy" manevrası olduğunu düşünüyor. MHP kaynakları, Akşener'in seçimlerde yaşadığı hezimeti gölgelemek için "danışıklı dövüş" taktiği içerisinde olduğunu belirterek "Akşener, son dakikada adaylığını açıklayıp 'Ne yapayım. Parti örgütünden ve tabandan çok ısrar var' diyecektir. Bu süreç içinde parti içindeki ülkücüler de tasfiye edilecek" görüşünde birleşti. Akşener'in istifa çıkışındaki asıl sebebi ise MHP tarafından yapılan ile ilgili soruşturma olduğu da iddia edildi. MHP'nin başlattığı hukuki sürecinin Akşener'i köşeye sıkıştırdığı belirtildi.


SELÇUK ADIGÜZEL

Etiketler: ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar