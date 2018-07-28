MHP, İyi Parti'de Meral Akşener'in kongreye gitme kararı ve "Aday olmayacağım" açıklamasının "İstemem yan cebime koy" manevrası olduğunu düşünüyor. MHP kaynakları, Akşener'in seçimlerde yaşadığı hezimeti gölgelemek için "danışıklı dövüş" taktiği içerisinde olduğunu belirterek "Akşener, son dakikada adaylığını açıklayıp 'Ne yapayım. Parti örgütünden ve tabandan çok ısrar var' diyecektir. Bu süreç içinde parti içindeki ülkücüler de tasfiye edilecek" görüşünde birleşti. Akşener'in istifa çıkışındaki asıl sebebi ise MHP tarafından yapılan FETÖ ile ilgili soruşturma olduğu da iddia edildi. MHP'nin başlattığı hukuki sürecinin Akşener'i köşeye sıkıştırdığı belirtildi.
SELÇUK ADIGÜZEL
SELÇUK ADIGÜZEL
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