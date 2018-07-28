Yol Durumu
  1. CHP’de ikinci televizyon skandalı
  2. İstemem yan cebime koy

Son dakika: Boğaz trafiği arızalı gemi nedeniyle bir süre kapandı

Marmara Denizi'nde arızalanan Yunan bandıralı tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Arıza nedeniyle gemi bir süre trafiğe kapatıldı.

Gemi arıza yaptı Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler arızalanan tankere müdahale etti.

GEMİ ARIZALANDI

bandıralı Nissos Therassıa isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi arızalandı.

BOĞAZ TRAFİĞE AÇILDI

Saat 10.30 itibarıyla tankerin geçişini tamamlamasının ardından Boğazın yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

Etiketler: ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 09:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar