Son dakika: Boğaz trafiği arızalı gemi nedeniyle bir süre kapandı

İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler arızalanan tankere müdahale etti.
GEMİ ARIZALANDI
Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi arızalandı.
BOĞAZ TRAFİĞE AÇILDI
Saat 10.30 itibarıyla tankerin geçişini tamamlamasının ardından Boğazın yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.
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