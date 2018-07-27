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Meraller bozuk!

, tekrar aday olmayacağını açıkladı. karıştı. Ona oy verenler ise fena kızdı: “İlk kriz anında bırakıp gidilecekse bu partiyi neden kurdunuz.”

Meraller bozuk!
İYİ Parti'de işler iyi gitmedi. Genel Başkan 'in olağanüstü kurultay çağrısında bulunup tekrar aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte parti birbirine girdi. Başkanlık Divanı dün parti genel merkezinde toplanarak Akşener'e "Aday ol" çağrısını yineledi.

AYDIN VE ÖZDAĞ...
Akşener'in aday olmaması durumunda ise ve Ümit Özdağ isimlerinin ön plana çıktığı belirlendi. Öte yandan parti tabanından Akşener'e verilen destek, Akşener'in aday olmamakta diretmesi üzerine yerini kızgınlığa bıraktı. Partililer "İlk kriz anında bırakıp gidilecekse bu partiyi neden kurdunuz" görüşünde birleşti.



İYİ Parti seçmenlerinden bazıları Akşener'e, bazıları da onu ikna etmek için evinin önünde nöbete başladı.
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