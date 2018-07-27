Birleşik tehdit

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Ancak "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine alınması kararlaştırıldı. ABD ise Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Trump, "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak" diyerek tehditler yağdırdı. Bu koroya Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı. Pence, Brunson'ın hemen serbest bırakılmaması durumunda "ABD, Türkiye'ye ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullandı.
ABD'YE BÜYÜK TEPKİ YAĞDI
ABD Başkanı Trump'ın sözlerine Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ucuz tehditlere tahamülümüz yok" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "FETÖ konusunda hiçbir adım atmayan ABD, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir" dedi.
ABD'YE BÜYÜK TEPKİ YAĞDI
ABD Başkanı Trump'ın sözlerine Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ucuz tehditlere tahamülümüz yok" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "FETÖ konusunda hiçbir adım atmayan ABD, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir" dedi.
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