ABD üst üste yaptığı küstah tehditlerle neyi amaçlıyor?

ABD'den skandal açıklamalar ardı ardına geliyor. ABD Başkan Yardımcı Mike Pence Dışişleri Bakanlığı'nda katıldığı bir programda, NATO ittikafının üyesi Türkiye'ye rahip Brunson üzerinden tehditler savurdu.

Pence, "Türkiye, Papaz Andrew Brunson'u derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse ABD bu masum inanç adamı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak." diye konuştu.



Pence'in ardından bir skandal tehdit de ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.



Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı! " ifadelerini kullandı..







ABD BAĞIMSIZLIĞIMIZI HEDEF ALDI

15 Temmuz darbesi başarılı olmayınca aradaki FETÖ,PKK,DEAŞ ve DHKP-Cli teröristlerini aradan çeken ABD, artık açıktan devlet olarak Türkiye'ye saldırmaya başladı. Trump ve Pence'in papaz Brunson'a karşı yaptırım çıkışı Türkiye'ye saldırının en üst seviyesi oldu. ABD Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle bağımsızlığımızı da hedef aldı. ABD ayrıca şantajıyla 15 Temmuz'da arkasında bıraktığı "darbe pisliğini" de temizlemeye çalışıyor.

TEHDİTLERİN HEDEFİ BÜYÜYEN TÜRKİYE

Öte yandan ABD'den ardı ardına gelen bu skandal açıklamaların zamanlaması bir hayli dikkat çekti. Öyle ki; Pence ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tehditleri savurmasının ardında Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın gerçekleştirdikleri kritik temaslar var. Erdoğan bugün Çin ve Rusya Devlet Başkanları ile bir araya gelerek kritik temaslarda bulundu. Çin Devlet Başkanı ile yapılan görüşmenin en önemli maddelerinden birisi ise ikili ticarette ülkelerin kendi para birimlerini kullanması konusu oldu.



Rusya ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine de değinen Erdoğan, küstah tehditlere de gönderme yaparak Putin ile görüşmenin başında "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" ifadesini kullandı.



DÜNYANIN EN BÜYÜK BANKASI İLE 3.6 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Tehditlerin tesadüf olmadığının bir diğer göstergesi ise dünyanın en büyük bankası ile yapılan anlaşma. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını bildirdi.



TİCARET SAVAŞININ KAZANANI TÜRKİYE OLACAK

Tehditlerin bir diğer hedefi ise Çin-ABD ticaret savaşında Türkiye ekonomisinin kazanımları. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ve Çin arasında etkisi giderek artan ticaret savaşlarının gelecek yıl ve 2020 yılında Türkiye ekonomisine olumlu yansımasının olabileceğini bildirmişti.



ABD'nin tam da Türkiye'nin yaptığı bu kritik büyüme hamlelerine paralel olarak yaptığı bu yaptırım şantajları ve savurduğu tehditler, bu kirli operasyonun bir tesadüf olmadığını, hedefin büyüyen Türkiye ekonomisi ve ikili ilişkiler bağlamında atılan stratejik adımlar olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.