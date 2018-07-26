ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Brunson, ev hapsine karar verilmesinin ardından İzmir Buca F tipi Kırıklar Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkmış ve İzmir Kahramanlar'daki evine getirilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 24 saat geçmesiylede ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Philip Kosnett de, Andrew Brunson'u evinde ziyaret etti. Görüşme, Brunson'un evinde sürüyor.

EV HAPSİ KARARI UYGULAMAYA KOYULDU

ABD'li din adamı Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrildi. ABD'li Pastör Brunson'a verilen ev hapsi kararı uygulamaya koyuldu. Pastör Buca Cezaevinden çıkış yaptı.