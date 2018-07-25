İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren rahip Andrew Brunson hakkında bugün yeni bir karar verdi. Mahkeme, rahibin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına hükmetti.

KARARA DOLARIN İLK TEPKİSİ

Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınmasına karar verilmesi piyasalarda da olumlu yankı buldu. Karar açıklanmadan önce 4.86 TL seviyelerinde olan dolar kuru, kararla birlikte 4.83 TL'ye geriledi. Euro ise 5.65 TL'ye indi.

BIST 100 ise yüzde 3'e yakın primli hareket ediyor.

BANKA HİSSELERİ COŞTU

Piyasalarda rahip Bronson hareketi gerçekleşmeye başladı. Özellikle banka hisseleri güçlü yükseliyor.

ABD'li rahip Andrew Bronson, FETÖ ve PKK'ya destek vermesi iddiasıyla 2016 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu. Rahip Bronson hakkında ev hapsi kararı verilmesi ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşeceği beklentisiyle piyasalar bu durumu olumlu algıladı.

TRUMP, SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

​Brunson'un tutukluğu Beyaz Saray'da Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede gündeme gelmiş, ABD Başkanı Brunson'un serbest bırakılmasını talep etmişti. Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter hesaplarından Brunson'ın serbest bırakılması yönünde çağrılar yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta Brunson yargılandığı davada tutukluğuna devam kararı verilmesinin ardından Donald Trump, bir tweet daha atarak, "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı serbest bırakmaması tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın özgür kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın son tweetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlemesi dikkat çekmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

2016 yılının Eylül ayında 'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 28 Eylül'deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden alındı. Türkiye'deki oturum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sınır dışı işlemleri devam ettiği sırada FETÖ soruşturmasında bir 'gizli tanık' rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Bu 'gizli tanık' ifadesinde, Brunson'un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ'nün dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil, dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ'yle ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine serbest bırakıldı. Amerikalı Rahip Andrew Craig Brunson için, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.