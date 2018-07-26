Erdoğan, Putin görüşmesinin saati belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , BRICS Zirvesi için geldiği Güney Afrika'da bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

GÜNDEMDE MÜNBİÇ, İDLİB VE TEL FIRAT VAR

Pretorya Büyükelçiliğinin yeni binasını açan ve ardından da Türk toplumu temsilcileri ile bir araya gelen Erdoğan daha sonra bu akşam 18:30 sularında Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ana gündemi ise Menbiç süreci, İdlib ve Tel Rıfat'taki gelişmeler olacak. Suriye gündeminin yanı sora iki lider ekonomik ilişkileri de ele alacak.