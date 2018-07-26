Yol Durumu
  1. Çöken binayla ilgili çarpıcı rapor

Erdoğan, Putin görüşmesinin saati belli oldu

Başkan Erdoğan bugün saati ile 18:30’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Kritik görüşmenin saati belli oldu

Başkan , BRICS Zirvesi için geldiği 'da bugün Rusya Devlet Başkanı , Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

GÜNDEMDE MÜNBİÇ, İDLİB VE TEL FIRAT VAR

Pretorya Büyükelçiliğinin yeni binasını açan ve ardından da Türk toplumu temsilcileri ile bir araya gelen Erdoğan daha sonra bu akşam 18:30 sularında Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ana gündemi ise Menbiç süreci, ve Tel Rıfat'taki gelişmeler olacak. gündeminin yanı sora iki lider ekonomik ilişkileri de ele alacak.

Etiketler: , , , , ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 15:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR