Habertürk'ün haberine göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir eski polis daha tutuklandı. Tutuklanan eski polis Ufuk G.'nin suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı FETÖ hücresinde yer aldıkları örgütsel toplantılara beraber gittikleri belirlendi.
Karlov suikasti soruşturmasında yeni tutuklama
Karlov suikasti soruşturmasında bir eski polis daha tutuklandı. Tutuklanan eski polis Ufuk G.’nin suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı FETÖ hücresinde yer aldıkları örgütsel toplantılara beraber gittikleri belirlendi.
Etiketler: Mevlüt Mert Altıntaş , suikast , FETÖ , Rusya , karlov
- Kritik görüşmenin saati belli oldu
- Ev hapsindeki papaza flaş ziyaret
- Başarısızlık kitabımızda yer almaz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.