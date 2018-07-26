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i soruşturmasında yeni tutuklama

i soruşturmasında bir eski polis daha tutuklandı. Tutuklanan eski polis Ufuk G.’nin suikastçı ile aynı hücresinde yer aldıkları örgütsel toplantılara beraber gittikleri belirlendi.

Karlov suikasti soruşturmasında yeni tutuklama

Habertürk'ün haberine göre, 'nın Ankara Büyükelçisi 'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir eski polis daha tutuklandı. Tutuklanan eski polis Ufuk G.'nin çı ile aynı hücresinde yer aldıkları örgütsel toplantılara beraber gittikleri belirlendi.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 15:45
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