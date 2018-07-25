İyi Parti'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı medya tarafından köpürtülerek sahaya sürülen Meral Akşener tiyatrosu oynanıyor.

24 Haziran'da milletin sandığa gömdüğü Akşener, seçimlerin ardından parti içi tartışmalara daha fazla dayanamayarak istifa kararı aldı.

"ADAY OLMAYACAĞIM, KESİN"

İyi Parti'nin ağustos ayında yapacağı kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener'in evinin önüne giden partililer, kendilerini duvarlara zincirledi. Yaşananların ardından bir açıklama daha yapan Meral Akşener, aday olmama konusundaki kararın "kesin" olduğunu ifade etti.

"İKNA EDECEĞİZ"

Türk siyaseti tarihine gömülen Meral Akşener'i bu kararından vazgeçirmek isteyen İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "İkna edeceğiz, başka adayımız yok." diye konuştu.

KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

İYİ Parti'den az önce yapılan açıklamaya göre, 2. Olağanüstü Kurultay, 12 Ağustos'ta ATO Congresium Kongre Salonu'nda yapılacak. Kurultay gündeminin 6. maddesinde "Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in konuşması" ifadesi kullanıldı.

Gündemin 8. maddesinde "Genel Başkan adaylarının konuşması" ifadesine yer verilirken, 9. maddeye göre, 2. Olağanüstü Kurultay'da Genel İdare Kurulu üyelikleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri içinde seçim yapılacak.