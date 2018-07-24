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İşte ’de olayları başlatan konuşmanın görüntüsü

İYİ , olaylar yaşanmıştı. Saldırıya uğrayan Özel'in burnu kırılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.Yumruklu saldırıya uğrayan Genel Başkanı , o güne ait bir video yayımladı. Özel yaptığı paylaşımda "Kadro yenilenmesi ile genel başkanımızın elinin güçlendirilmesi ve daha zinde bir şekilde yola devam edilmesi için talep ettiğim çalıştay konuşması budur. Diyeceğim o ki, kimse bizim sırtımızda kurban kesmeye kalkmasın." dedi

İşte İYİ Parti’de olayları başlatan konuşma

Teşkilat Çalıştayı, Genel Başkan başkanlığında 'ın Sandıklı ilçesinde toplanmıştı.

Genel Başkanı , sabahki oturumda bir konuşma yapmış, öğleden sonraki oturumda ise Akşener söz almıştı.

Akşener'in konuşması sırasında, bir anda İYİ Parti Ankara 3. adayı Gökhan Beker'in kardeşi Oğuzhan Beker'in boksör bir adamının, Özel'in arkasından gelerek ona yumruk attığı belirtilmişti.

Uğradığı saldırı sonucunda burnu kırılan Özel olayları başlatan konuşmanın görüntülerini bugün sosyal medya hesabından paylaştı.


Özel yaptığı paylaşımda "Kadro yenilenmesi ile genel başkanımızın elinin güçlendirilmesi ve daha zinde bir şekilde yola devam edilmesi için talep ettiğim çalıştay konuşması budur. Diyeceğim o ki, kimse bizim sırtımızda kurban kesmeye kalkmasın." dedi.

HASTANEYE KİMSE GİTMEDİ

Osman Ertürk Özel'in hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasının ardından hastaneye parti bünyesinden sadece birkaç kişinin gitmesi dikkat çekti. Özel'e kimse destek olmazken, parti içerisinde bu durum krize neden oldu. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi olan Fatih Eryılmaz yaşanan durum nedeniyle partiden istifa ettiğini açıkladı. Eryılmaz twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda "birilerinin sahiplendiği çakallar" ve "mafyöz çakal" sözleri dikkat çekti. Eryılmaz'ın bu sözleri İyi Parti içerisindeki yapılaşmanın nasıl bir durumda olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 18:34
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