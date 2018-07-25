Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı! Başkan Erdoğan'ın başdanışmanları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına atamalar yapıldı. Buna göre;



– Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı.

– Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er ve Reha Denemeç atandı.

– Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, Naci Ağbal atandı.

– Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

– Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı.

– Rekabet Kurulu Üyeliklerine de Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı.