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Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı! Başkan Erdoğan'ın başdanışmanları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi 'de yayımlandı. Yayımlanan kararnamede Başkan Erdoğan'ın yeni başdanışmanları da ile Zafer Çubukçu oldu.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

'de yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığına atamalar yapıldı. Buna göre;

– Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen atandı.

– Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er ve Reha Denemeç atandı.

– Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, atandı.

– Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Prof. Dr. atandı.

– Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, ve Zafer Çubukçu atandı.

– Rekabet Kurulu Üyeliklerine de Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 07:19
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