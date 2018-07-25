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Zafer Çubukçu kimdir? Zafer Çubukçu nerelidir?

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte Başkan Erdoğan'ın başdanışmanlarından biri de Zafer Çubukçu oldu. Peki ama Zafer Çubukçu kimdir? Zafer Çubukçu nerelidir? Zafer Çubukçu kaç yaşındadır? İşte Zafer Çubukçu ile ilgili detaylar...

Zafer Çubukçu kimdir? Zafer Çubukçu nerelidir?

Bir dönem AKP Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Zafer Çubukçu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile birlikte Erdoğan'ın başdanışmanı oldu.

ZAFER ÇUBUKÇU KİMDİR?

1986 doğumlu olan Çubukcu, Fecir Alptekin ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapacak.

ODTÜ'DEN MEZUN

Karabük doğumlu olan Çubukcu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Çubukcu, 2014 yılında bu görevini Abdurrahim Boynukalın'a devrederek Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPMIŞTI

2016 yılında evlenen Çubukcu'nun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 07:34
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