Fecir Alptekin kimdir? Fecir Alptekin nerelidir?

Eğitim hayatında İtalyan Lisesi'nde okuyan Fecir Alptekin, liseden sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etti. Medya kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başlayan Fecir Alptekin daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne giriş yaptı.

Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana halen çalışmakta olduğu Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı'na getirildi.