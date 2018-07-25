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kimdir? Fecir Alptekin nerelidir?

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte Başkan Erdoğan'ın başdanışmanlarından biri de oldu. Peki ama Fecir Alptekin kimdir? Fecir Alptekin nerelidir? Fecir Alptekin kaç yaşındadır? İşte Fecir Alptekin ile ilgili detaylar...

Fecir Alptekin kimdir? Fecir Alptekin nerelidir?

Eğitim hayatında İtalyan Lisesi'nde okuyan , liseden sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etti. Medya kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başlayan Fecir Alptekin daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne giriş yaptı.

Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana halen çalışmakta olduğu Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı'na getirildi.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 07:27
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