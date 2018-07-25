Askerliğe yeni sistem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yahudi Devleti Yasası'nı onaylayan İsrail'e sert bir tepki göstererek "Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en Siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır" dedi. Erdoğan askerlikle ilgili olarak da "Bedelli'ye ihtiyaç duyulmayacak bir sistem için çalışıyoruz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında şu mesajları verdi:

