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Son dakika.... 'li Tüzün: için yeterli imzayı topladık

Son dakika... 'li Yaşar Tüzün, " için yeterli sayıda imza toplanmıştır. MYK üyeleri görebilir" dedi. CHP'de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için 625 kurultay delegesinin noter tasdikli imzalaması gerekiyor

Kurultay için yeterli imzayı topladık

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını bildirdi.

Tüzün, Twitter hesabından, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen MYK üyemiz 'yarın saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte imzaları görebilir." paylaşımında bulundu.


CHP'de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için 625 kurultay delegesinin noter tasdikli imzalaması gerekiyor.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 17:22
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