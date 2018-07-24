Ana muhal'afet'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 seçim kaybetti! Ancak koltuğunu bırakmak bilmedi. Parti içi muhalifler harekete geçti. Ancak onun aklı hala 24 Haziran seçimlerindeydi. Koltuğunu kaybetmek üzere olan CHP lideri, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının araştırılması için talimat verdi. Parti örgütlerine gönderilen genelgede; 24 Haziran seçim sonuçlarının, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarına göre mahalle bazında karşılaştırılması istendi. Araştırmada, mahallede oy değişiminin nedenlerinin üç başlık altında analiz edilmesi talep edildi. Genelgede bu üç başlık "Oy değişiminin ilgili mahallede son beş yıl içinde yaşanan toplumsal, kültürel, ekonomik değişimlerle ilgisi; rakip partilerin uygulama ve politikalarının etkileri; CHP'nin politika ve tercihlerinin ilgili seçim çevresindeki etkileri" olarak belirlendi.
İMZA SAYISI 618
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 618 delegenin olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verdiğini açıkladı. "Yeterli imza sayısı olan 625 imzayı pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.
İMZA SAYISI 618
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 618 delegenin olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verdiğini açıkladı. "Yeterli imza sayısı olan 625 imzayı pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.
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