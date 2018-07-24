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resmen 'da

'ın İspanyol kalecisi , İngiliz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaşta ayrılık resmileşti!
2 sezondur 'ın kalesini koruyan cio Agosto Ramirez, 'a transfer oldu. Transferi KAP'a bildiren Beşiktaş'tan sonra Fulham da transferin bittiğini resmi olarak açıkladı.



Fabri'nin imza sonrası ilk açıklamaları ise şöyle oldu:

"Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi bir takıma geldiğim için keyifliyim. Fulham formasıyla Premier Lig'de oynayacağım için çok mutluyum."

Öte yandan, siyah beyazlı ekip transferi KAP'a bildirdi. Beşiktaş, Fabri'nin transferi için 6 milyon euro bonservis ücreti alacak.

İşte Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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  • 24 Temmuz 2018, Salı 17:13
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