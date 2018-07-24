2 sezondur Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabricio Agosto Ramirez, Fulham'a transfer oldu. Transferi KAP'a bildiren Beşiktaş'tan sonra Fulham da transferin bittiğini resmi olarak açıkladı.
Fabri'nin imza sonrası ilk açıklamaları ise şöyle oldu:
"Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi bir takıma geldiğim için keyifliyim. Fulham formasıyla Premier Lig'de oynayacağım için çok mutluyum."
Öte yandan, siyah beyazlı ekip transferi KAP'a bildirdi. Beşiktaş, Fabri'nin transferi için 6 milyon euro bonservis ücreti alacak.
İşte Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Fabri'nin imza sonrası ilk açıklamaları ise şöyle oldu:
"Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi bir takıma geldiğim için keyifliyim. Fulham formasıyla Premier Lig'de oynayacağım için çok mutluyum."
Öte yandan, siyah beyazlı ekip transferi KAP'a bildirdi. Beşiktaş, Fabri'nin transferi için 6 milyon euro bonservis ücreti alacak.
İşte Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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