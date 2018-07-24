FETÖ'nün MİT kumpasına ortak olan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezaevinde aldığı son karar CHP'yi karıştırdı. Daha önce de adı "itirafçı olacak" iddialarıyla gündeme gelen Berberoğlu, geçtiğimiz gün cezaevinden yeni bir haber göndererek, CHP başta olmak üzere dışarıyla irtibatını kestiğini açıkladı. Berberoğlu'nun bu kararı sonrası CHP'de yeniden "eylem paniği" başladı.

DIŞARIYLA HABERLEŞMEYİ KESTİ

CHP'nin provokatif çabalarının yetersiz olduğunu gören Enis Berberoğlu tehdit gibi bir karar aldı. CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu, ailesi ve avukatlarıyla görüşmeme kararı aldı. Gerekçe, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, "davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini" reddetmesi. Berberoğlu, kararı, avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla duyurdu.



BAY KEMAL HAREKETE GEÇTİ

Berberoğlu'nun kararının ardından CHP'de hareketli saatler yaşandı. Berberoğlu'nun tehdidi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir eylem için talimat verdi.



Parti yönetimi, Adalet Yürüyüşü gibi yine sokakları hareketlendirecek provokakatif bir eylem hazırlığı içerisine girdi.



3 EYLEM SEÇENEĞİ

İlk bilgilere göre; masada 3 seçenek var: İmza kampanyası, oturma eylemi ve açlık grevi. İmza kampanyasının basit kalacağını düşünen partililer, açlık grevine de uzak durdu. Seçenekler arasında en ideali olarak oturma eylemi görüldü. Enis Berberoğlu tutuklanınca Ankara'dan İstanbul'a yürüyen CHP'liler, kararın bu yönde alınması durumunda bu yılda oturma eylemi yapacak.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de Berberoğlu'nun tehdidi üzerine 'Adalet Yürüyüşü'nü gerçekleştirmişti. İşte o yürüyüşten bazı kareler;











