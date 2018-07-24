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Çöken binanın sahibi konuştu

Sütlüce'de toprak kayması nedeniyle çöken 4 katlı binanın sahibi açıklamalarda bulundu.

Çöken binada Arda Turan detayı!
Binanın sahibi Emin Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz." dedi.

"ARDA TURAN OTEL YAPTIRIYORDU"
İnşaat esnasında uyarılarda bulunduğunu da belirten Ertürk, " burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım." ifadelerini kullandı.

"RUHSATI, İSKANI OLMAYAN BİR BİNA"
Belediye Başkanı da, "3 binada tehlike yaşıyoruz. 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor." dedi.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 13:18
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