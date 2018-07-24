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: Faiz artmazsa Erdoğan'ı tebrik edeceğim

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal , 'nın faiz artırımına gitmediğini açıkladığı sırada, Erdoğan'a " artırma da görelim" çıkışı yaptı.

Kılıçdaroğlu: Faiz artmazsa Erdoğanı tebrik edeceğim

Genel Başkanı Kemal partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken faiz konusuna da değindi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını yaparken faizi sabit tuttuğunu açıklamıştı. Ancak CHP liderinden talihsiz bir açıklama geldi.


(Televizyon kanalları Kılıçdaroğlu'nu canlı yayınlarken Merkez Bankası'nın açıklaması altyazı olarak geçiyordu.)

"ARTIRMAZSAN SENİ KUTLAYACAĞIM"
Kılıçdaroğlu, "Bugün Merkez Bankası topalnacak. Ben de dikkatle izliyorum. artıracaklar mı artırmayacaklar mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor artırmayacağım. Hadi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Artırmazsan seni kutlayacağım. Bu kadar basit." dedi.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 15:14
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