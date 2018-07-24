CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken faiz konusuna da değindi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını yaparken Merkez Bankası faizi sabit tuttuğunu açıklamıştı. Ancak CHP liderinden talihsiz bir açıklama geldi.





(Televizyon kanalları Kılıçdaroğlu'nu canlı yayınlarken Merkez Bankası'nın açıklaması altyazı olarak geçiyordu.)

"ARTIRMAZSAN SENİ KUTLAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, "Bugün Merkez Bankası topalnacak. Ben de dikkatle izliyorum. Faizleri artıracaklar mı artırmayacaklar mı? Bastırıyorlar artır diye. O da diyor artırmayacağım. Hadi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Artırmazsan seni kutlayacağım. Bu kadar basit." dedi.



