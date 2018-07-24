Yol Durumu
  1. Mesut Özil'in memleketindeki o tabela değiştirildi!
  2. Meyve ve sebzelerde salgın hastalık alarmı!

'da 4 katlı bina çöktü

Sütlüce'de toprak kayması sonucu 4 katlı bina çöktü. Bina daha önceden tahliye edilmişti. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yol trafiğe kapatıldı.

Canlı yayında bina çöktü!

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yıkılma tehlikesi sebebiyle boşaltılan bina bir anda yerle bir oldu. Bina tahliye edilmişti. Ancak tehlike geçmedi. 3 binanın daha yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

DEHŞET ANLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Etiketler:
  • 24 Temmuz 2018, Salı 11:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR