Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yıkılma tehlikesi sebebiyle boşaltılan bina bir anda yerle bir oldu. Bina tahliye edilmişti. Ancak tehlike geçmedi. 3 binanın daha yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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