Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yıkılma tehlikesi sebebiyle boşaltılan bina bir anda yerle bir oldu. Bina tahliye edilmişti. Ancak tehlike geçmedi. 3 binanın daha yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Beyoğlu'da 4 katlı bina çöktü
Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu 4 katlı bina çöktü. Bina daha önceden tahliye edilmişti. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yol trafiğe kapatıldı.
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