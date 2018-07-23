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Sözcücü Çıray: Ortak imza ile 'i aday göstereceğiz

'nin ye gitme kararının ardından , kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı. Akşenir'in kararı sonrası İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray "Ortak imza ile Meral Akşener'i aday göstereceğiz." derken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk ise "Genel başkanımız tek aday olacak." dedi.

İYİ Partide kafalar karışık!

Genel Sekreteri Aytun Çıray, ilk yapılacak kongrede 'i ortak imzayla genel başkanlığa aday göstereceklerini açıkladı.

"GENEL BAŞKANIMIZ TEK ADAY OLACAK"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı , olağanüstü kurultay hakkında açıklama yaptı. Koncuk, "Genel başkanımız tek aday olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İstifa yok." dedi.

KONGRE KARARI ALINDI

sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin pazar günü akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı.

İYİ Parti, bir ay içinde seçimli ye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

AKŞENER: ADAY OLMAYACAĞIM​

​İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 12:24
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