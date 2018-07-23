İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ilk yapılacak kongrede Meral Akşener'i ortak imzayla genel başkanlığa aday göstereceklerini açıkladı.

"GENEL BAŞKANIMIZ TEK ADAY OLACAK"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, olağanüstü kurultay hakkında açıklama yaptı. Koncuk, "Genel başkanımız tek aday olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İstifa yok." dedi.

KONGRE KARARI ALINDI

Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin pazar günü akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı.

İYİ Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

AKŞENER: ADAY OLMAYACAĞIM​

​İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.