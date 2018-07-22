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'den kararı! Akşener aday olmayacak...

'nin 'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından kararı alındı. Genel Başkan yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İYİ Partiden olağanüstü kongre kararı!

teşkilatı, cuma günü 'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde gerçekleştirilen İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı için toplandı.

Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin bugün (pazar) akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı.

İYİ Parti, bir ay içinde seçimli ye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.



AKŞENER: ADAY OLMAYACAĞIM
Akşener twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 18:48
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