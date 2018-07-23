Adnan Oktar örgütüne bir şok daha... Adnan Oktar'ın silahlı yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da film gibi bir operasyonla yakalandı. Küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan Cüneyt Özyaşar İstanbul'a getirildi.Bu gözaltı ile birlikte Adnan Oktar suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 170'e yükseldi.

ÖZYAŞAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cüneyt Özyaşar ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevkedildi. Cüneyt Özyaşar'ın ağabeyi Harun Özyaşar'ın da firari olduğu ve Ukrayna'da faaliyet gösterdiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT VE ŞANTAJA DEVAM EDİYORDU

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre sosyal medya üzerinden tehdit ve şantajı sürdüren Cüneyt Özyaşar, Ankara'da kıskıvrak yakalandı. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapanlara yönelik 2. dalga operasyonunun süreceği öğrenildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ FARKLI ŞEHİRLERE SEVK EDİLİYOR

Öte yandan Adnan Oktar örgütünün tutuklu 170 şüphelisi küçük gruplar halinde farklı şehirlere sevk edilmeye başlandı. Adnan Oktar Örgütü davası duruşmalarının 2019 yılı içerisinde başlaması bekleniyor.