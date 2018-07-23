Bahçeli'den İYİ Parti'nin kongre kararına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin kongre kararı almasına ilişkin değerlendirme yaptı. Bahçeli, "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar" diye konuştu.

"HANIMEFENDİYİ MUTLAKA İKNA ETMELİLER"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin Afyon'da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı:"Öncelikle İP'in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır."

KONGRE KARARI ALINDI

Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin pazar günü akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı.



İYİ Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

AKŞENER: ADAY OLMAYACAĞIM​

​Akşener twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.